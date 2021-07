"Wir halten zusammen" – Die ARD sagt Danke für eure Hilfsbereitschaft und fürs Mut machen

Mit der Anmeldung zur Aktion nehme ich folgende Punkte zur Kenntnis und akzeptiere sie:



- Publikum bleibt nur zugelassen bei einer Inzidenz in Sachsen kleiner als 10. Sollte der Wert 10 übersteigen, müssen wir die Publikumstickets leider absagen.

- Anmelder sind mit einer Veröffentlichung in Bild und Ton während der Fernsehliveshow sowie in allen digitalen Begleitmedien des MDR einverstanden.

- Einlass am Haupteingang der MediaCity ab 19:00 bis 19:30 Uhr

- Parkmöglichkeiten werden in der Gewinnerbenachrichtigung mitgeteilt.

- Die Gewinner müssen Freitag bis zum Showbeginn unbedingt telefonisch erreichbar sein.