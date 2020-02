Werde Programmmacherin bei MDR JUMP

Wir sind MDR JUMP, das Pop-Radio für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mit über einer Million Hörern täglich sind wir der erfolgreichste Radiosender aus dem Osten. In unseren Sendungen verbinden wir herausragenden Service und echte Abwechslung mit der besten Musik von heute. So begleiten wir dich durch den Tag.

Du willst wissen, wie das Programm von MDR JUMP entsteht? Als Programmmacherin von MDR JUMP bekommst du am 4. März 2020 exklusive Einblicke hinter die Kulissen von MDR JUMP und bist mittendrin im Redaktionsalltag. Du planst das Musikprogramm zusammen mit unserer Musikexpertin Jessica Wahls von den No Angels.

Darüber hinaus haben die Teilnehmerinnen zusätzlich die Möglichkeit, uns am Frauentag, dem 8. März, noch einen Besuch abzustatten und den Moderatoren im Studio über die Schulter zu schauen.