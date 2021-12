Das große "Weihnachten bei Uns"-Wochenende mit Sarah und Lars

Die beliebte TV-Show "Weihnachten bei uns" kommt auch in diesem Jahr live aus Leipzig. Zu Gast sind am 11. Dezember zahlreiche Schlager- und Popstars, die in weihnachtlicher Kulisse zwischen winterlichen Buden und Bühnen auftreten werden. In diesem Jahr steht die Sendung unter dem Motto "Die große Show der Wünsche".