Bei allen AnruferInnen, die durchkommen, fragen die MitarbeiterInnen an der MDR JUMP Hotline alle für die Verlosung notwendigen Informationen für die Teilnahme ab. Kurz vor Beginn der Spielrunde werden vier TeilnehmerInnen, die alle Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, per Zufallsprinzip ermittelt und auf eine freie Leitung ins MDR JUMP Sendestudio gestellt. Die Moderatoren der Sendung entscheiden sich nach einem kurzen Leitungs-Check dann für eine der anonym belegten Leitungen und ermitteln so die/den jeweiligen Mitspieler/in für die aktuelle Spielrunde. Die Moderatoren können nicht erkennen, welche/r Anrufer/in auf welcher Leitung liegt.

MDR JUMP übermittelt alle notwendigen Daten dieser Gewinner an die TV-Produktion. Die TV-Produktion meldet sich bei den Gewinnern, um alle Details für die TV-Aufzeichnung in Magdeburg abzusprechen. In die TV-Sendung bringen die Kandidaten einen persönlichen Joker mit. Eine Hotel-Übernachtung in Magdeburg ist für die Kandidaten der TV-Show und ihre Joker inklusive. Eine Mehrfachteilnahme an der Fernsehshow wird ausgeschlossen.