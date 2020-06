2019 "Señorita" von Shawn Mendes & Camila Cabello

2018 "Bella Ciao (Hugel Remix)" von El Profesor

2017 "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

2016 "Don‘t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)" von Imany

2015 "Ain‘t Nobody (Loves Me Better)" von Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson

2014 "Prayer In C (Robin Schulz Remix)" von Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz

2013 "Wake Me Up" von Avicii

2012 "I Follow Rivers" von Lykke Li

2011 "Mr. Saxobeat" von Alexandra Stan

2010 "We No Speak Americano" von Yolanda Be Cool & Dcup

2009 "Jungle Drum" von Emiliana Torrini