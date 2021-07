„Wir halten zusammen“: Über 16 Millionen Euro für Hochwasser-Betroffene gespendet

Bildrechte: MDR/Hendrik Schmidt

Wir sagen also ein riesiges Dankeschön an alle Menschen, die an diesem Benefiztag gespendet haben oder in den Hochwasser-Gebieten vor Ort sind, um zu helfen oder einfach Trost zu spenden. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen, eine so phänomenale Summe an die Menschen zu geben, die es gerade besonders nötig haben. Das Motto der Sendung haben wir an diesem Abend gemeinsam mehr als bewiesen: 'Wir halten zusammen'!