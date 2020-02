Einlaufen mit den Stars von RB Leipzig und Werder Bremen!

Ich war nervös und aufgeregt vor so vielen Leuten!

Hand in Hand mit den Stars: Einfach das Formular ausfüllen und mit ein bisschen Glück seid ihr dabei und könnt einmal Bundesliga-Atmosphäre schnuppern. Für das Fußball-Bundesliga-Spiel RB Leipzig gegen Werder Bremen am 15. Februar 2020 in der Red Bull Arena Leipzig könnt ihr Einlaufkind werden: