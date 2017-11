25 Jahre MDR Programmmacher bei MDR JUMP!

So viele Bildschirme nur für Bert Braito: In unserem MDR JUMP Verkehrszentrum müssen wir alle Straßen in Mitteldeutschland im Blick haben. Wer einen Stau oder Blitzer melden möchte, landet auch in unserem Verkehrszentrum am Telefon. Wo ist gerade Stau? Was ist die beste Umleitung? – Wir haben alles im Blick und informieren dich im Radio zu jeder halben und vollen Stunde über den Verkehr in Mitteldeutschland. Bildrechte: MDR JUMP/Hagen Wolf