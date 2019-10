Mittendrin - Werde Programmmacher bei MDR JUMP!

Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.



Die Bewerbungsfrist endet am 25.10.2019, 15:00 Uhr. Die Gewinner werden nach Auslosung schriftlich per Mail informiert.



Der Redaktionstermin liegt am 07.11.2019.



Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Der Besuch in den MDR Redaktionen ist gegebenenfalls mit Foto- bzw. Filmaufnahmen verbunden.



MDR Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.



Bewerberdaten werden ausschließlich zum Zweck der Verlosung verwendet.



Reisekosten werden nicht vom MDR übernommen.