Die MDR JUMP Morningshow mit Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde feiert den zehnten Geburtstag. Zum Jubiläum erfüllen Sarah und Lars mit "Wünsch dir was" eure Träume. Und jetzt geht auch noch ein ganz persönlicher Wunsch der beiden in Erfüllung.

Sarah und Lars aus der MDR JUMP Morningshow Bildrechte: MDR JUMP/Hagen Wolf

Am 28. Oktober werden die Uhren zurückgedreht und das Radio besinnt sich für ein paar exklusive Stunden auf seine Wurzeln. Musik und Sounds, die sonst digital aus dem Computer kommen, werden live vom MDR Sinfonieorchester gespielt. Unser MDR JUMP-Sendestudio steht an diesem Tag von 6 bis 9 Uhr mitten im Probensaal des MDR Sinfonieorchesters. Das, was ihr in unserem Radioprogramm liebt - die Musiktitel und unsere Soundelemente - werden an diesem Tag live vom Sinfonieorchester gespielt.