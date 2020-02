Das MDR Osterfeuer 2020: Jetzt deinen Ort anmelden

Ihr entscheidet, wo wir das MDR Osterfeuer feiern! Bis zum 13. März könnt ihr euren Ort oder eure Gemeinde aus Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen zum MDR Osterfeuer anmelden. Unter allen Anmeldungen wählt eine Jury sechs Orte (jeweils zwei aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) aus, die sich dann eurem Voting stellen werden. Diese sechs Orte werden am 16. März in der MDR JUMP Morningshow bekannt gegeben. Danach habt ihr eine Woche lang Zeit, für die Orte abzustimmen. Ab dem 23. März bleiben drei Orte übrig: aus jedem Bundesland der Ort mit den meisten Stimmen! Und dann habt ihr es in der Hand: Zwei Wochen lang könnt ihr für den Ort aus eurem Bundesland voten! Wer die meisten Stimmen bekommt, gewinnt das MDR Osterfeuer 2020. Der Gewinnerort wird am 6. April in der MDR JUMP Morningshow bekannt gegeben.