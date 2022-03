Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel „Werde Teil des MDR Osterfeuers“

Der MDR veranstaltet am 16.04. um 20:15 Uhr die große Unterhaltungsshow „Das MDR Osterfeuer“ live von der Seebühne in Magdeburg. MDR JUMP Hörer, Vereine, Orte/Gemeinden etc., die am 16.03. ein Osterfeuer veranstalten, können sich bewerben, um mit ihrem Osterfeuer Teil der Fernsehshow zu werden. Es werden zwischen 9-12 Osterfeuerorte gesucht. Die Gewinner werden von einer Jury aus allen Anmeldungen ausgewählt. Der MDR wird während der Show live zu den Gewinnern schalten.