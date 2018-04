Danke Apolda! So schön war das MDR Osterfeuer

Schon am Donnerstagabend war es stimmungsvoll in der Lutherkirche: Angelo Kelly, Santiano, Bannkreis und die Rocklegenden spielten vor einem kleinen Publikum ein exklusives Warm-Up zum MDR Osterfeuer. Für alle, die nicht dabei sein konnten, gibt's noch eine gute Nachricht: Die große TV-Show im MDR-Fernsehen mit allen Künstlern gibt's in der Mediathek zum Nachgucken.