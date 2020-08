In Mitteldeutschland gibt es ein vielfältiges Vereinsleben. Egal ob Förderverein, Sportverein oder Feuerwehrverein: In jedem Ort gibt es engagierte Mitglieder. Sie sorgen für ein gutes Miteinander und stärken den Zusammenhalt.

20 Vereine präsentieren sich in diesem Jahr beim "MDR Vereinssommer". Jeden Tag um 13:45 Uhr stellen wir bei MDR JUMP zwei Vereine vor, die gegeneinander antreten. Den großen Zweikampf gibt es denn live bei "MDR um 2" und "MDR um 4" ab 14 Uhr und 16 Uhr. Dabei geht es in verschiedenen Spielen jeden tag um ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro für die Vereinskasse.