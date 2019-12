Mit der MDR JUMP Morningshow zu Madonna nach Paris

Madonna Konzerte sind normalerweise riesige Veranstaltungen in noch größeren Hallen. Doch für die Tour zu ihrem neuen Album "Madame X" hat sich die Queen of Pop etwas anderes überlegt: kleine Shows in besonderen Locations. Zum Beispiel das wunderschöne Pariser Kino Le Grand Rex.

Bildrechte: imago images / Gilles Targat / Photo12

Normalerweise werden in hier Filmpremieren abgehalten aber am 18. Februar wird Madonna auf der Bühne stehen und ihre größten Hits spielen.

Du kannst bei der Show live mit dabei sein!

Mit etwas Glück kannst du am 24. Dezember 1x2 Tickets für Madonnas Show im Grand Rex gewinnen, plus Anreise und Hotel.

Was du dafür tun musst? Spiel mit uns an Heiligabend in der MDR JUMP Morningshow "Ich packe meinen Koffer".

Sarah und Lars verraten dir ab 6.50 Uhr, drei Dinge, die sie in ihren Koffer packen. Wenn du uns am Ende der MDR JUMP Morningshow am Telefon verraten kannst, was die beiden eingepackt haben, darfst du deine Koffer packen und nach Paris fliegen.

Wir drücken dir die Daumen!

Und zur Einstimmung einer von Madonnas größten Hits: