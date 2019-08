MDR JUMP auf der Eisleber Wiese 2019

Bildrechte: MDR/Stefan Bringezu

Die Eisleber Wiese ist eines der ältesten Volksfeste in Deutschland und mehr als doppelt so alt wie das Münchener Oktoberfest. Es geht auf Kaiser Karl V. im Jahr 1521 zurück, der in Eisleben einen Vieh- und Ochsenmarkt genehmigte. Während des viertägigen Festes präsentierten sich in der Lutherstadt Händler mit Fahrgeschäften, Verkaufsständen und Bierzelten.