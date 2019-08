Auch in diesem Jahr sagen wir euch gleich in der ersten Schulwoche, wohin die Reise geht. MDR JUMP schenkt einer Schulklasse in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen eine Klasse Klassenfahrt in den Europa-Park bei Rust in der Nähe der französischen Grenze. Wir fahren euch in den Europapark, spendieren euch Eintritt und Verpflegung für eine Woche Klassenfahrt satt. Auch die Übernachtungen in Tipis sind natürlich bei der Klasse Klassenfahrt mit dabei!