Zeigt uns eure Welt - Meisterliche Entdeckungen mit Sarah und Lars.

Die beiden MDR JUMP Morningshow-Moderatoren sind vier Tage lang in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs und lassen sich die spannende Welt des Handwerks zeigen. So trifft Sarah einen KfZ-Meister in Finneland bei Bad Bibra (Burgenlandkreis), der sich auf Trabis und Wartburgs spezialisiert hat. Außerdem braut sie in Thüringen Bier, schaut in Eilsleben (Börde) einer Kunstglaserin über die Schulter und besucht die Klempnerei von Mike Fleischer in Neuhaus am Rennweg.

Lars sieht sich eine alte Mühle in der Oberlausitz an, die schon in 8. Generation von einer dort ansässigen Familie betrieben wird. In Wernigerode darf er in der traditionsreichen Konditorei Wiecker naschen. Außerdem trifft er eine Malermeisterin aus Langenhain bei Gotha und eine Raumausstatterin aus Grünbach in Sachsen. Bei all ihren Besuchen entdecken die beiden spannende Geschichten und meisterliche Fähigkeiten. Und packen natürlich auch immer selbst mit an. Sarah von Neuburg wird an ihrem Arbeitsplatz von Kfz-Meister Stefan Sparka abgeholt - mit einem über 300 PS-starken Trabi-Cabrio. Sie verspricht: