Goldene Henne 2021 und du kannst dabei sein!

Um sich und euch auf die Show am Freitag einzustimmen, blicken Sarah und Lars am Donnerstag, den 16. September im MDR FERNSEHEN noch mal zurück. Was waren die größten und denkwürdigsten Momente der Shows der letzten Jahre? Mit dieser Sendung beginnt auch die Abstimmung. Denn auch in diesem Jahr bestimmen die Zuschauer von MDR und die Leser der SUPERillu, wer mit der Goldenen Henne ausgezeichnet wird.