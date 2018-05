Bombastische Show, viel Kitsch und Glitzer, schräge Kostüme und manchmal falsche Töne: Der Eurovision Song Contest (ESC) hat in Deutschland viele Fans. Für die ist der ESC einfach Kult und ein ganz großer Spaß, den man am besten mit Freunden und Familie gemeinsam schaut! Da sind auch letzte Plätze und eine ungerechte Punkteverteilung mit eingerechnet.

MDR JUMP verlost eine Reise für zwei Personen zum ESC inklusive Flüge, Zugfahrt zum Flughafen, zwei Übernachtungen in Portugals Hauptstadt und natürlich Karten für das große Finale am 12. Mai. Entscheide dich für einen deiner ESC-Lieblingssongs aus der langen Geschichte des Liederwettbewerbs! Dabei ist völlig egal, ob das ein deutscher Beitrag war oder einer der vielen internationalen Hits von Stars wie ABBA, Céline Dion oder Loreen. Ruf einfach bei der MDR JUMP Hotline unter 0800 1232340 an und singe uns dein ESC-Lieblingslied an. Ab Montag, dem 7. Mai, ab 6.10 Uhr sind unsere Kollegen an der MDR JUMP-Hotline auf dein Singen mental eingestellt. Die genauen Teilnahmebedingungen findest du hier.