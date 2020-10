MDR JUMP sucht die Goldene-Henne-Familie

Dann bewerbt euch! Schickt uns dafür ein kurzes Video eurer Familie und erzählt uns in maximal 30 Sekunden, was ihr an der Goldenen Henne toll findet, was euch damit verbindet und warum ihr unbedingt als exklusive Gäste bei der Verleihung 2020 dabei sein wollt. Mit euren Namen und eurer Telefonnummer schickt ihr das Video an die WhatsApp-Nummer: 0172 / 638 05 11. Bewerben könnt ihr euch bis zum 23. Oktober 2020.