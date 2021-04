fitwiediefeuerwehr - Seid ihr die fitteste, freiwillige Feuerwehr Mitteldeutschlands?

Bildrechte: Fotostudio Schokoauge

Berufsfeuerwehrmann, Spitzen- und Fernsehkoch, sowie Weltmeister – Jörg Färber ist ein echtes Multitalent und mit 46 Jahren in der Form seines Lebens.

Eine solide Kochausbildung erhielt er in der Hotelgastronomie der Messestadt Leipzig, seinen Stil verfeinerte er in einem Hamburger Zwei-Sterne-Lokal, kochte in Spitzen-Restaurants in Italien, Kanada, Mallorca und Hawaii.

Nach Jahren des Kochens heuerte er bei der Leipziger Berufsfeuerwehr an – nach seiner Ausbildung dort, ist er seitdem in seinen 24-Stunden-Diensten vielseitig einsetzbar. Als Oberbrandmeister im aktiven Einsatzdienst und als Notfallsanitäter auf dem Rettungswagen geht er tagtäglich an sein Limit, hilft Menschen in Notlagen und durchlebt immer wieder schöne Momente aber auch traurige Schicksale.

Der Zwei-Meter-Mann ist 13-facher Weltmeister der „World Police&Fire Games“, sie sind nach den Olympischen Spielen die zweitgrößte Sportveranstaltung der Welt.

Grenzerfahrungen gehören zu seinem Leben dazu, so nahm er mehrfach bei Ironmen, Ultramarathons und SwimRuns teil. Außerdem ist er mehrfacher Deutscher Meister im Retten und Schwimmen.

Seit 2009 kocht er im Nachmittagsprogramm des mitteldeutschen Rundfunk bei MDR um 4 und ist in zahlreichen Beiträgen zum Thema Fitness und Essen zu sehen.

Nach 30 Jahren im Berufsleben ist die Feuerwehr und der Rettungsdienst seine Berufung geworden und das Kochen seine Leidenschaft geblieben.



Wie hast du als Berufsfeuerwehrmann die Zusammenarbeit mit den Kollegen der freiwilligen Wehren erlebt?



Häufig sind Berufsfeuerwehrleute auch noch Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr. Wir alle sitzen bei den Einsätzen ja im selben Boot und geben unser Bestes, somit sind wir natürlich ein Team. Die Kollegen von den Freiwilligen Feuerwehren haben ja noch einen Beruf, somit investieren sie ihre Freizeit in die Feuerwehr und sind damit extrem motiviert - das merkt man vielen an und das werden wir auch bei unserer Sommeraktion merken.



Wie schätzt du ihre Leistungsfähigkeit und ihre Fitness ein?



Wer zur Freiwilligen Feuerwehr geht, weiß in jedem Fall, dass er eine gewisse sportliche Grundvoraussetzung haben sollte. Wer im aktiven Einsatzdienst tätig ist, muss jährlich auf die Atemschutzübungsanlage und sich alle drei Jahre einem Gesundheitscheck unterziehen. Aufgrund mangelnder Zeit und natürlich auch klammer Kassen in den Kommunen steht der regelmäßige Sport innerhalb der Freiwilligen Feuerwehren nicht an oberster Stelle. Der Fitnesszustand der Kameraden ist somit sehr breit gefächert.



Warum ist Feuerwehrmann für dich ein Traumberuf?



Nach vielen Jahren in der Gastronomie siegte in mir das Gefühl, mehr für meine Mitmenschen da sein zu müssen. Es ist unglaublich schön und bereichernd zu wissen, dass man anderen helfen kann. Im richtigen Augenblick eine richtige Entscheidung zu treffen, nie zu wissen was dich im nächsten Einsatz erwartet aber auch die Vielfältigkeit der Arbeit machen mir immer wieder Freude. Einfach für Menschen da sein zu dürfen und ihnen zu helfen, ihnen die Hand zu reichen und dieDankbarkeit aus ihren Augen zu lesen, ist ein unglaubliches Gefühl. Immer wieder Grenzerfahrungen zu machen in Kombination mit dem Wissen aus 16 Jahren Feuerwehrerfahrung machen diesen Job zu (m)einem Traumberuf.



Ist dir in deiner Karriere als Feuerwehrmann schon einmal etwas Außergewöhnliches passiert?



Außergewöhnliche Dinge passieren immer wieder im Feuerwehr-und Rettungsdienst.

Von den lustigen und schönen Momenten, bis hin zu den tragischen und tief traurigen Erlebnissen. Von der Geburt eines Kindes bis hin zu unzähligen erfolglosen Reanimationen, erlebe ich immer wieder die volle Wucht des Lebens. Menschen aus Notlagen zu befreien, ihnen zu helfen und viel Kraft zu geben, ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung. Das Feuerwehrleben ist ein extrem ereignisreiches und erfüllendes und somit ein außergewöhnliches Leben.