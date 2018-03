Die unvergessliche Party für eure Stadt oder Gemeinde Die sechs Finalisten für das MDR Osterfeuer rufen zum Voting auf

Wer am Ende die meisten Stimmen für sich einwerben kann, bekommt eine unvergessliche Party: Mitten aus dem Gewinner-Ort präsentieren die Musik-Stars Rea Garvey, Sasha, Glasperlenspiel, Nico Santos und Rock Legenden (Maschine von den Puhdys plus Karat plus City) eine große Unterhaltungsshow für die ganze Familie. Open Air und kostenlos! Und ganz Mitteldeutschland ist dabei: Live im Fernsehen, live im Radio und live im Internet! Ihr habt insgesamt zwei Wochen, für euren Favoriten abzustimmen. Der Ort mit den meisten Stimmen gewinnt das MDR Osterfeuer 2018. Wer gewonnen hat, erfahrt ihr am 26. März, ebenfalls in der MDR JUMP Morningshow.