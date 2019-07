Zeigt uns eure Heimat: Sommerspaß mit Sarah und Lars

Zuhause ist es doch am schönsten! Da kennt man die besten Ecken für Ausflüge, Spaziergänge und zur Entspannung. Sarah und Lars aus der MDR JUMP Morningshow haben euch in den letzten Wochen mit einem Kamerateam besucht und stellen eure schönsten Momente vor. Denn in unserer Region gibt es die tollsten Orte zu entdecken! Egal ob im Erlebniszoo Memleben, unterwegs mit der Draisine oder beim Seifenblasenfest in Rudolstadt, die beide zeigen euch, dass auch Sommer bei uns richtig Spaß macht.