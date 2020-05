Der Diversity-Day bei MDR JUMP

Der MDR tut viel dafür. So hat Karola Wille im vergangenen August die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Seitdem gibt es in den Redaktionen verschiedene Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass der MDR Vielfalt auch im Programm hat. Ganz besonders am Diversity-Day am 26. Mai. Unter dem Motto "Stark durch Vielfalt" spielt das Thema an diesem Tage ine besondere Rolle im Programm. Natürlich auch bei MDR JUMP.