All You Need Is Love: Singe gemeinsam mit deinen Stars

26.03.2020 | 02:00 Uhr

Distanz zu lieben Menschen halten zu müssen, ist eine große Belastung für uns alle. MDR JUMP will dem ganzen etwas entgegensetzen: Liebe. Singe gemeinsam mit deinen Stars "All You Need Is Love" von den Beatles.