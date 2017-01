Dreamhack Leipzig 2017 Das Gaming-Paradies ist zurück!

Bildrechte: MDR JUMP/Annie Reischmann

Größte LAN-Party Deutschlands und Gaming-Mekka: Schon im zweiten Jahr ist die Dreamhack Leipzig eine feste Größe in der deutschen Szene. Vom 13. - 15. Januar 2017 kommen an die 15.000 Gamer und eSport-Fans in die sächsische Metropole, um sich im Computerspielen zu messen - aber auch, um Gaming-Weltstars in Profi-Turnieren anzufeuern, in denen es um zehntausende Dollar geht. Ganz nebenbei ist die Dreamhack außerdem Messe, Party und Cosplay-Wettbewerb.