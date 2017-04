Hebammenmangel Warum ihr über Ostern keine Kinder zeugen solltet

"Wer Ostern die Eier sucht, hat Weihnachten die Bescherung" - wer kennt diese alte Volksweisheit nicht? Und immerhin stimmt es ja: Neun Monate nach dem Osterfest liegen Weihnachten, Silvester und Neujahr. Doch wenn es nach einer Hebamme auf Facebook geht, solltet ihr euch lieber kein Neujahrsbaby wünschen. Sie warnt im sozialen Netzwerk davor, jetzt schwanger zu werden.

Klingt ziemlich abgedroschen, hat aber einen ernsten Hintergrund. Denn wer rund um die Weihnachtsfeiertage sein Kind zur Welt bringt, kriegt den Hebammenmangel möglicherweise noch deutlicher spüren als sonst. Schließlich wollen auch viele der Geburtshelferinnen über die Feiertage Urlaub haben und sind dementsprechend nicht im Dienst. Hebamme Luise Fink aus Leipzig meint: "Das merkt man auch in den Sommerferien, da gibt es das gleiche Problem wie an Weihnachten. Viele Hebammen haben selber Familie und wollen in der Zeit weniger arbeiten."

Hebammenmangel

Bildrechte: Colourbox.de Hinzu kommt, dass es in manchen Gegenden auch so schon schwer ist, eine Hebamme zu finden. Das liegt Luise zufolge am Geburtenboom - gerade in den großen Städten in Mitteldeutschland. Gleichzeitig gibt es aber auch immer weniger Hebammen. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft hat fast jedes zweite Krankenhaus Schwierigkeiten, offene Hebammenstellen zu besetzen. Schuld sind den Hebammen zufolge schlechte Bezahlung und Arbeitsbedingungen. Und freie Hebammen gibt es auch kaum noch, weil viele von ihnen unter extrem hohen Versicherungsbeiträgen leiden.

Wo Schwangere besonders große Probleme haben, eine Geburtshelferin zu finden, zeigt die Landkarte der Unterversorgung. Auf der Webseite können sich Betroffene melden, wenn sie zum Beispiel für die Vor- oder Nachsorge niemanden finden. Rund 11.000 Einträge hat die Karte bereits. In Mitteldeutschland sind vor allem die Frauen in Dresden, Leipzig und Chemnitz betroffen. Aber auch Jena leidet laut Webseite unter dem Hebammenmangel.

Geburtshelfer sind gesetzliche Pflicht

Auch Luise sieht die größten Schwierigkeiten beim Geld: "Dass die Versicherungsbeiträge immer weiter steigen aber die Vergütung nicht, ist das Hauptproblem." Außerdem würden viele gar nicht wissen, warum Geburtshelfer so wichtig sind. Fakt ist: Bei jeder Geburt muss eine Hebamme anwesend sein. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und Luise zufolge können Geburtshelfer mit Ratschlägen und Hilfe nach der Geburt Arztbesuche überflüssig machen - doch das sehen wohl die wenigsten Mediziner.

Trotz all der Schwierigkeiten sagt die Geburtshelferin aber auch, dass sie keinen Aufruf dieser Art starten würde. "Man kann das (Schwangerwerden) doch manchmal eh nicht so gut planen. Aber man muss sich eben rechtzeitig um eine Hebamme kümmern." Teilweise melden sich Schwangere mittlerweile schon bei den Hebammen, wenn sie den positiven Schwangerschaftstest in den Händen halten.

Die richtige Hebamme finden

Bildrechte: dpa Selbst wer sich schon frühzeitig kümmern möchte, fragt sich vielleicht beim ersten Kind, wie man eine Geburtshelferin oder einen Geburtshelfer findet. Der Deutsche Hebammenverband schlägt zuallererst die unkomplizierte Suche im Netz vor. Viele Hebammen haben nämlich eine Webseite, auf der sie sich vorstellen. Die Landesverbände der Hebammen wissen ebenfalls, wer sich in eurer Nähe niedergelassen hat. Und auch bei Krankenkassen, Apotheken, Gesundheitsämter, Geburtshäuser, Frauenärzte und auch die Gelben Seiten können bei der Suche helfen. Natürlich können euch befreundete Eltern auch mit Tipps zur Seite stehen und eine Hebamme besonders empfehlen.