Achtung! Die Zecken beißen wieder

Nach dem Waldbesuch, einem Spaziergang durch hohe Gräser oder Sträucher sollte der Körper auf Zecken abgesucht werden. Die Tiere saugen sich besonders gerne in den Kniekehlen, an der Leiste, unter den Achseln sowie am Kopf, etwa hinter den Ohren und am Haaransatz, fest. Findet sich eine Zecke, sollte sie umgehend entfernt werden.

Schutz vor Borreliose

In Deutschland trägt nur ein Teil der Zecken den Erreger der gefährlichen Lyme-Borreliose. Die Zahl der mit dem Erreger infizierten Tiere schwankt laut Robert-Koch-Institut sehr stark, in einigen Regionen ist jede dritte Zecke infiziert. Wird der Erreger übertragen und eine sich daraus ergebende Entzündung nicht behandelt, kann es zu Nervenlähmungen, Gelenk- oder Herzmuskelentzündungen kommen.

Keine Panik, aber zügig reagieren

Die Entzündung lässt sich jedoch mit Antibiotika sehr gut heilen. Rötet sich die Haut an der Einstichstelle, sollte man unbedingt zum Arzt gehen. Häufig tritt diese so genannte Wanderröte erst ein paar Tage nach dem Stich auf. Auch bei grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Muskel- und Gelenkschmerzen oder geschwollenen Lymphknoten sollte man direkt zum Arzt gehen.

FSME-Viren: Eine Impfung kann helfen

Das zügige Entfernen der Zecke schützt leider nicht vor den Erregern der FSME (kurz für: Frühsommer-Meningoenzephalitis) - besser bekannt als Hirnhautentzündung. Die tragen Zecken in einigen Regionen Deutschlands in ihren Speicheldrüsen. Daher werden die Viren bei einem Biss sofort übertragen. Die Krankheit führt zu Erbrechen, Kopfschmerzen und auch Lähmungen und kann im schlimmsten Fall sogar tödlich verlaufen.

Laut Susanne Glasmacher vom Robert-Koch-Insitut ist die Krankheit aber eher selten in Deutschland:

Die FSME ist meldepflichtig, wenn ein Labornachweis geführt wird. Das sind im Jahr zwischen 200 und 400 bestätigte Fälle.

Gegen FSME schützt nur eine Impfung. Den Schutz empfiehlt das Robert-Koch-Institut allen Menschen in ausgewiesenen Risikogebieten, auch wenn dort nur wenige Zecken das FSME-Virus tragen. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht einmal im Jahr eine Karte mit FSME-Risikogebieten. Demnach befinden sich im Süden von Sachsen, in Süden und Osten von Thüringen, in großen Teilen Bayerns und Baden-Württembergs und in einzelnen Regionen in Hessen, im Saarland und in Rheinland-Pfalz (Stand: April 2016) Risikogebiete.

Die Krankenkassen bezahlen die Schutzimpfung in der Regel, wenn man in den deutschen Risikogebieten wohnt oder dorthin reisen will. Allerdings sollte man sich rechtzeitig vor einem Urlaub impfen lassen. Erst nach zwei Spritzen baut der Körper einen Schutz vor den Viren auf. Zwischen den Impfungen müssen mindestens drei bis vier Wochen Abstand liegen. Für einen auf Jahre anhaltenden Schutz sind drei Injektionen nötig.

Auch die richtige Kleidung hilft

Zecken kann man sich auch mit einfach Mitteln gut vom Leib halten. Susanne Glasmacher vom Robert-Koch-Insitut erklärt, wie:

Wenn man zum Beispiel Brombeeren pflücken möchte oder beim Joggen über eine Wiese geht, die hohe Gräser hat, dann kann man die Zecken dort abstreifen. Lange Hosen nützen da eine ganze Menge. Auch Hosen in die Strümpfe stecken, hilft sehr.

Cremes oder Sprays gegen Zecken seien ebenfalls sinnvoll, wirken aber nur wenige Stunden und müssen entsprechend häufig wieder aufgetragen werden.