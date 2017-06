Und was ist mit Banden? Die in der Studie befragten Täter agierten vor allem als Einzeltäter und allenfalls in "losen Netzwerken", Banden waren bei der Befragung nicht dabei. Die Studie sei nicht repräsentativ, betont Wollinger, aber sie gebe einen guten Einblick in die Handlungslogik von Tätern und liefert viele Hintergründe.