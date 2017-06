Wohin am Wochenende? - Ausflugstipps für Familien in Mitteldeutschland

Vom 10.06. - 11.06.2017 heißt es in Roßdorf „Brühtrog-Kipp“. Zum Kinderfest am Samstag findet ein Seifenkistenrennen statt. Am Abend gibt’s dann Musik mit Liveband und DJ. Am Sonntag geht es dann paddelnd in einem Holztrog aufs Wasser! Der Startschuss zum Brühtropaddelrennen fällt um 13:00 Uhr. Klingt nach der perfekten Abkühlung für das anstehende heiße Wochenende…