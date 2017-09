Bei der Weltausstellung im Rahmen des Reformationsjubiläums in Wittenberg haben Kirchen und Initiativen an verschiedenen Orten Stände aufgebaut. Die Besucher konnten einiges mit machen und sich informieren. Um alles aufbauen zu können, haben die Organisatoren viele Dinge gekauft. Jetzt ist Ausstellung beendet und der große Schnäppchen-Ausverkauf beginnt. Denn die Lager der Organisatoren in Wittenberg platzen aus allen Nähten. Alle Gegenstände warten darauf, weiter genutzt zu werden.