So unspektakulär sieht eine Vanillepflanze aus.

So unspektakulär sieht eine Vanillepflanze aus.

So unspektakulär sieht eine Vanillepflanze aus. Bildrechte: IMAGO

Der starke Preisanstieg kommt auch in den Eisdielen an. Die Eisdieler wollen 10 bis 20 Cent mehr für die Kugel verlangen. Allerdings sind die steigenden Vanillepreise nicht der einzige Grund dafür, dass Eis immer teurer wird. Entscheidend sind laut Eisdielen-Verband Uniteis vor allem Mieten für die Läden und die Personalkosten. Weil in Großstädten die Mieten immer weiter steigen, müssten die Eisverkäufer auch ihre Preise anpassen. Die teure Vanille sei vermutlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die meisten großen Eisfirmen wollen die Preise allerdings nicht anziehen.