Sind Autofahrer verpflichtet, bei sehr niedrigen Temperaturen am Morgen Winterreifen aufzuziehen?

Entscheidend sei das M+S-Zeichen auf der Flanke des Reifens. Wer ohne die entsprechende Ausrüstung unterwegs ist, wird im Ernstfall mit bis zu 120 Euro und einem Punkt in Flensburg bestraft. Anders herum dürfen Autofahrer an einem sehr warmen und trockenen Tag im Januar auch problemlos mit Sommerreifen fahren.

Bei solch tiefen Werten sei die Bodenhaftung von Sommerreifen einfach nicht mehr gut genug. Für die Polizei spielt der Richtwert aber keine Rolle. Sie wird also selbst an einem bitterkalten Morgen ohne Schnee keine Bußgelder wegen fehlender Winterreifen verhängen. ADAC-Experte Blanke wechselt privat grundsätzlich am ersten Oktober auf Winterreifen, um sich möglichen Ärger mit überlasteten Werkstätten zu ersparen.

Bildrechte: Imago

Anders sieht es beim Vollkaskoschutz aus, der für Schäden am eigenen Auto gilt. Hier können Versicherer durchaus Zahlungen kürzen, wenn am Fahrzeug trotz Schnee noch Sommerreifen aufgezogen sind. Darauf weisen Verkehrsrechts-Experten hin und zitieren einen Fall vom Amtsgericht Papenburg (AZ: 20 C 322/15). Das musste entscheiden, ob ein Autofahrer nach einem Unfall den kompletten Schaden oder nur einen Teil ersetzt bekommt. Die Versicherung wollte nur 50 Prozent der Schadenssumme übernehmen, weil der Mann bei zwei Grad und trockener Straße mit Sommerreifen unterwegs war. Die Richter sahen keine grobe Fahrlässigkeit des Autofahrers und wiesen die Versicherung an, die volle Schadenssumme zu übernehmen. Offen bleibt, ob die Richter bei schlechteren Straßenbedingungen mit Schnee oder Schneeregen anders entschieden hätten.