Achtung, Wildwechsel! Die Unfallgefahr steigt

Gerade in Wäldern und an Wiesen läuft häufig Wild über die Straße. Aber auch an Autobahnen gibt es immer mal wieder wechselnde Rehe und anderes Wild. Besonders in der morgendlichen und abendlichen Dämmerung sind die Tiere aktiv und genau zu diesen Zeiten, gibt es dann auch oft Berufsverkehr auf den Straßen.