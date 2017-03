Am häufigsten ist Wild im Frühjahr und im Winter und ganzjährig vor allem in den Dämmerungs- und Nachtstunden anzutreffen. Bei Rehen ist die Wahrscheinlichkeit für eine Begegnung in den Dämmerungs- und Nachtstunden am höchsten, weil sich die Tiere von der Dunkelheit Schutz vor Feinden versprechen. Leider fallen diese Tageszeiten aber in den kürzer werdenden Tagen mit dem Berufsverkehr zusammen.