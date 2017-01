Das Wissen der Welt immer und überall zugänglich - das ist das große Versprechen der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia. Der Ursprungsgedanke ist simpel: Jeder teilt sein Expertenwissen mit anderen, dadurch profitierten am Ende alle. Die Seite, die 2001 gegründet wurde und somit zu den alten Eisen des Webs gehört, ist so beliebt, dass sie weltweit an sechster Stelle, der am meisten angesurften Webseiten steht. Wikipedia ist nach wie vor beliebt, auch wenn es immer mehr Berichte gibt, dass Artikel für politische Zwecke umgeschrieben werden.