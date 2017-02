Betreutes Kicken Alles Witzige zum 20. Bundesliga-Spieltag

Bildrechte: Collage: Colourbox.de/Fußballclub Ingolstadt 04 e. V./Fußball‑Club Bayern, München e. V.

Selten gab es eine bessere Chance als Außenseiter dem Rekordmeister eins auszuwischen. Wenig überzeugende Auftritte der Bayern in Liga und Pokal, die Suche nach einer Spielphilosophie und dann auch noch der Abgang von Kapitän Lahm. Er verlässt zwar kein sinkendes Schiff, aber von Guardiolas Dominanzfußball ist der Tabellenführer weiter entfernt als Philipp Lahm vom ersten Fahrrad ohne Stützräder. Außerdem sind die Münchner ihrer Nachbarstadt wohlgesonnen: Weil die Ingolstädter in der Hinrunde Leipzig besiegt haben und die Bayern so zum Tabellenführer gemacht haben, gab’s zum Dank eine Ladung Weißwürste und Weißbier geschenkt.