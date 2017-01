Den Aufenthaltsort teilen Den Aufenthaltsort teilen

Wenn ihr euch mit einem Freund in der Großstadt treffen wollt und euch irgendeinen öffentlichen Platz als Treffpunkt aussucht, dann ist es meistens nicht so leicht, sich zu finden. Per WhatsApp kann man einfach seinen Standort verschicken. Das geht über das Büroklammersymbol, über das man auch Fotos und Co. verschickt. So kann man andere ganz leicht wissen lassen, wo in der Stadt man gerade rumhängt.