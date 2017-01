Also legen Andrew & George zusammen und mieten für 20 Pfund ein portables Tonstudio, dass sie bei Andrews Eltern aufbauen. Damit nehmen die beiden damals 18-Jährigen ihr erstes Demotape mit selbstkomponierten Songs auf. Darunter die ersten Versionen ihrer Welthits "Careless Whisperer", "Come On" und "Club Tropicana". Das Ganze ist noch so amateurmäßig aufgezogen, dass die beiden einen Besenstiel als Ständer für das Mikrofon benutzen. Ihr Demoband schicken die beiden an über 30 Plattenfirmen in London. Mit ernüchterndem Ergebnis: Keiner will "Wham!". Erst als das Band bei Mark Dean landet, einem Familienfreund der Ridgeleys, kommt Bewegung in die Sache. Dean nimmt die beiden für sein Label unter Vertrag. Sie bekommen 1.000 Pfund und einen ziemlichen Knebelvertrag, der dem Duo später einen Haufen Ärger einbringt.

Nach dem Ende von Wham! versuchte sich Ridgeley erfolglos als Rennfahrer in der Formel 3. Bildrechte: IMAGO

1984 haben Wham! mit "Last Christmas", "Wake Me Up, Before You Go-Go", "Freedom" und "Everything She Wants" sage und schreibe vier Hits in den Chart. 1985 gelingt es den beiden, als erste westliche Band überhaupt ein Konzert in China zu spielen. Im selben Jahr treten Ridgeley und Michael beim legendären Live Aid-Konzert auf. Allerdings nicht unter dem Namen Wham! Das kann als erstes Anzeichen für Meinungsverschiedenheiten gewertet werden, denn im darauffolgenden Jahr beschließen Andrew Ridgeley und George Michael, die Band aufzulösen. Am 28. Juni 1986 spielen sie ihr letztes Konzert, danach sind Wham! Pop-Geschichte.



George Michael macht alleine weiter Musik. Sein Bandkollege Andrew versuchte sich nach dem Ende von Wham! als Rennfahrer in der Formel 3, allerdings erfolglos. 1990 versuchte auch er sich an einem Solo-Album, aber besser als Platz 66 in den australischen Charts kam er damit nicht.