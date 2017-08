Wespenalarm! Was hilft wirklich?

Zugegeben: Lästig können die Insekten werden, aber gefährlich sind sie meist nicht. Im Prinzip sind Wespen auch nicht von sich aus angriffslustig. "Wenn eine Wespe angreift, dann nur, um sich oder ihren Bau zu verteidigen. Von sich aus suchen die Tiere nicht die Konfrontation. Wespen können mehr als einmal stechen - und weil das so ist, geben sie bei einem Stich in der Regel nur wenig Gift ab. Deswegen ist ein Wespenstich meist auch nicht so gefährlich oder schmerzhaft, wie der einer Biene“, erklärt Ökologe Dr. Leonard Kasek.

Am Kaffeetisch oder in der Nähe von Kindern möchte man die Insekten trotzdem nicht sehen. Um die Gefahr einen Stichs zu mindern, gibt es einige Tricks, die aber mehr oder weniger

Damit Wespen sich nicht am Streuselkuchen bedienen, ist Abdenken Pflicht. Bildrechte: MDR/Mark Michel Ablenken



Den Tieren am besten in fünf bis zehn Metern Entfernung eine Ablenkfütterung anbieten. Überreife Früchte bieten sich da am besten an oder ein Glas mit einem zuckerhaltigen Getränk wie Saft. Es könnte aber auch sein, dass man damit noch mehr Wespen anlockt.



Speisen und Getränke abdecken



Wespen kommen ja vor allem dann angeflogen, wenn auf dem Tisch ein Festmahl steht: Marmeladenbrot, Kuchen, Limo – diese kohlenhydratreichen Lebensmittel lieben die Insekten. Wenn sie aber nicht an die Quelle kommen, verschwinden sie früher oder später wieder. Lästig aber effektiv!

Kindern den Mund abwischen

Gerade bei kleinen Leckermäulern bleiben Krümel im Gesicht hängen. Auch die können Wespen anlocken. Darum sollten Kinder nach dem Essen direkt Mund und Hände waschen.

Auf Parfüme und Buntes verzichten

Auch wenn die Wespen stören: Den Eingang zu ihrem Nest verschließen oder den ganzen Bau zerstören, kann gefährlich werden! Bildrechte: Colourbox Wespen können von Gerüchen angezogen werden. Laut dem Naturschutzbund sind das beispielsweise Parfüm, Cremes, Holzmöbelpolitur oder ähnliche Düfte. Außerdem fliegen Sie gerne auf bunte Kleidung.



Wespennest nie selber zerstören



Entdeckt man ein Wespennest am Haus oder im Garten, heißt es Abstand halten. Sollte das Nest zu nah an Wohn- oder Lebensbereich gelegen sein, sollte man ausgebildete Schädlingsbekämpfer rufen.

Ruhe bewahren

Das ist die goldene Regel: Nicht nach den Tieren schlagen und vor allem nicht fortpusten. Das Kohlendioxid in der Ausatemluft versetzt die Wespen in Alarmbereitschaft.

Richtig trinken

Nie direkt aus der Flasche trinken, sondern lieber einen Strohhalm benutzen oder das Getränk in ein Glas gießen. Verirrt sich eine Wespe beispielsweise in eine braune Bierflasche, ist sie von außen nicht zu sehen. Die Gefahr, das Tier runterzuschlucken ist somit groß.

Schuhe tragen

Wer im Garten unterwegs ist, sollte im Spätsommer lieber nicht barfuß durchs Gras gehen. Gerade in der Nähe von Obstbäumen sitzen dort nämlich oft Wespen. Wer auf die drauftritt, kann sich leicht einen Wespenstich holen. Deshalb lieber festes Schuhwerk tragen.

Im Sommer helfen Eiswürfel nicht nur gegen zu warme Getränke. Auch Mücken- und Bienenstiche lassen sich damit gut behandeln und lindern den Schmerz. Bildrechte: IMAGO Aua! Trotz aller Vorsicht ist es doch passiert: Die Wespe hat den Stachel ausgefahren. Sollte der noch in der Haut stecken, muss er entfernt werden. Außerdem hilft Kühlen, um die Schwellung so gering wie möglich zu halten. Auch eine halbierte Zwiebel an die Stichstelle halten, kann ebenfalls helfen: Durch die ätherischen Öle und Verdunstungskälte werden der Schmerz und die Schwellung gelindert.



Bei einem Stich in Mund- oder Rachenraum, ist Eiswürfellutschen Pflicht. Außerdem sollte der Arzt einen Blick darauf werfen - das gilt nicht nur für Allergiker.