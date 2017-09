In Deutschland sind immer mehr strahlungsarme Handys auf dem Markt. Das geht aus einer neuen Übersicht des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) hervor. Danach liegt der Anteil der strahlungsarmen Handys bei 40 Prozent. Werden keine alten und nur die aktuellen Modelle betrachtet, sind es 55 Prozent. Die Geräte werden also immer besser.

Es gibt zwei Grenzwerte: Als strahlungsarm gelten Geräte, die bei Betrieb am Kopf einen maximalen SAR-Wert von 0,6 Watt pro Kilogramm nicht überschreiten. Der maximale SAR-Wert um gesundheitliche Wirkungen auszuschließen liegt bei zwei Watt pro Kilogramm. Gängige Geräte erzeugen beim Telefonieren deutlich niedrigere Werte. Der SAR-Wert steht für "Spezifische Absorptionsrate" und ist ein Maß für die vom Körpergewebe aufgenommene Hochfrequenzenergie bei der Nutzung von Mobiltelefonen. Der angegebene Wert eines Telefons gilt für den maximalen Betrieb, etwa bei der Suche nach Empfang in Gebieten mit wenig Sendemasten. Hält man sich in Gegenden mit guten Empfangsmöglichkeiten auf, ist der SAR-Wert eines Handys geringer.