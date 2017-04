Der 25. April ist jedes Jahr Weltpinguintag und der Grund dafür ist schon ziemlich skurril. Wissenschaftler einer Antarktis-Station haben nämlich bemerkt, dass die Adéliepinguine nach vielen Monaten auf See an diesem Tag wieder zu ihren Brutkolonien zurückkehren. Jedes Jahr zuverlässig am selben Tag.