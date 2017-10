Welt-Mädchentag Ist Nagellack und Schminken für Kinder okay?

2011 hat Stiftung Warentest Kosmetikprodukte getestet, die speziell für Kinder angeboten werden. Das Ergebnis: Was die Schminke angeht, sind die Inhaltsstoffe unproblematisch. Gesundheitsgefährdende Substanzen fand Stiftung Warentest nur in so winzigen Anteilen, dass sie keine Gefahr für die Kleinen darstellten. Allerdings wiesen viele Produkte andere Macken auf: Lippenstifte bröckelten oder Pinsel zum Auftragen haarten.

Der Welt-Mädchentag setzt sich für die Rechte von Mädchen und Gleichberechtigung ein. Anlässlich dieses Tages wird am 11. Oktober eine bundesweite Beleuchtungsaktion gestartet. In 30 Städten werden in Deutschland bekannte Gebäude, Wahrzeichen und Denkmäler in einem kräftigen Pink leuchten. Bei der Aktion dabei ist unter anderem der Rote Turm und das Stadthaus in Halle, das Gromke Hörzentrum in Leipzig sowie der Katharinenturm und die Handwerkskammer in Magdeburg.