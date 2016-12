Gut und lecker essen ist zu Weihnachten ein wichtiger Teil des Festes in Schweden. An Heiligabend gibt es einen ganz besonderen Schinken, den "Julbord" und auch ganz bestimmte Süßigkeiten, wie Toffee und Knäck gehören einfach dazu. Das Menü wird immer am 23. vorbereitet und die Schweden glauben fest daran, dass ihnen Hauswichtel dabei helfen. Um sich bei den Wichteln zu bedanken, stellen sie eine Art Milchbrei vor die Tür.

An den Fenster halten die Jüngsten der Famile Ausschau nach dem ersten Stern am Himmel. Denn erst wenn der da ist, ist wirklich Weihnachten. Zwar bringt auch in Polen der Weihnachtsmann die Geschenke, aber er taucht erst zwischen dem letzten Gang und dem Nachtisch auf. Das Festmahl ist auch gut für Vegetarier geeignet, denn alle 12 Gänge sind fleischlos. Erst am ersten Feiertag gibt es dann einen deftigen Gänsebraten.