In den Kofferraum gehört eine Schaufel mit kurzem Griff oder auch ein Kehrblech zum Freischaufeln der Räder. Schneeketten sind nicht nur in den Bergen ein sinnvolles Extra. Sie helfen auch im Flachland beispielsweise an überfrorenen Anstiegen. Die Ketten legt man am besten in der Garage oder im Parkhaus einmal probeweise an. Das erspart im Ernstfall eiskalte und frustrierende Minuten. Profis packen noch einen Kraftstoff-Kanister ins Auto. Damit kann man in Winterstaus den Motor für die Heizung laufen lassen. Für solche Notfälle sollte man auch warme Decken und eine Taschenlampe im Auto bereit haben.

Wärmflasche als Batteriehelfer

Hat man schon eine etwas ältere Batterie im Auto, sollte bei eisigen Temperaturen ein Starthilfekabel im Auto nicht fehlen. So ist man auch gut gerüstet, um anderen Autofahrern zur Seite zur stehen. Verweigert die Batterie beim Start in der Kälte den Dienst, bringt häufig eine Wärmflasche mit heißen Wasser Abhilfe. Die packt man für ein paar Minuten auf den lahmenden Energiespeicher. Die erwärmte Batterie hat dann etwas mehr Kraft als im ganz kalten Zustand. In die Tür an der Fahrerseite gehört neben dem Eiskratzer auch noch ein Pflegestift für die Türgummis. Die können auch bei modernen Autos porös werden und sich dann mit Wasser vollsaugen. Dann frieren sie bei sehr niedrigen Temperaturen fest. Dagegen helfen Pflegestifte mit Hirschtalg-Anteil oder Silikon und alternativ das Einreiben mit Glyzerin.

Scheiben enteisen

Bildrechte: Imago Enteisungsmittel in der Sprühflasche verhelfen schnell zu klarer Sicht, wenn die Scheiben nach einer Frostnacht dick mit Eis überzogen sind. Während des Kratzens darf man den Motor übrigens nicht laufen lassen. Das ist in Deutschland verboten. Zusätzlich packt man am besten noch einen weichen und sauberen Schwamm ins Auto. Der hilft, wenn nach dem Losfahren die Scheiben beschlagen. Die sollte man regelmäßig mit Glasreiniger von innen behandeln. Das verhindert Schlieren, die beim Putzen mit dem Schwamm entstehen können. Die behindern sonst bei tiefstehender Sonne oder im Licht des Gegenverkehrs die Sicht deutlich.

Gute Vorbereitung

Wer es als Winterprofi nicht sowieso schon gemacht hat, sollte vor der nächsten Fahrt noch das Kühlmittel im Auto prüfen. Das muss auch bei minus 25 Grad noch gut funktionieren. Die dafür nötigen Frostschutzprüfer gibt es im Zubehörhandel. Alternativ bieten viele Tankstellen den Check kostenlos an oder haben dafür Leihgeräte vorrätig. Autoexperten raten übrigens, trotz kommender Matschtage das eigene Fahrzeug noch einmal waschen zu lassen. So hat man zum einen weniger Schmutzpartikel auf den Scheiben, die beim Eiskratzen wie Schleifpapier wirken können. Zum anderen verhindert man dicke Eispanzer auf dem Auto, wenn man nach dem Waschen den Lack noch mit Hartwachs oder Nanoversiegelung poliert. Auf dem „geglätteten“ Lack können sich nicht so schnell Eisplatten bilden. Die jetzt häufig angebotenen Winterchecks für rund zwanzig Euro kann man sich sparen, sagen Autoexperten. Die Checks werden gern genutzt, um gleich noch teure Reparaturen in der jeweiligen Werkstatt zu empfehlen.

Feuerlöscher immer sinnvolles Zubehör