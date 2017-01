Wenig Datenvolumen, hoher Preis Darum sind Handyverträge in Deutschland so teuer

Man hat sich inzwischen daran gewöhnt, doch normal ist all das nicht - das zeigt der Blick nach Europa. In Dänemark, Polen oder Finnland sind die Verträge günstiger als hier - und es gibt überhaupt keine Datenvolumen-Drosselung. Ein vergleichbarer Tarif bei der Deutschen Telekom kostet fast 200 Euro. Und auch bei unseren Nachbarn Frankreich und Österreich gibt´s deutlich mehr Volumen fürs Geld. Tarife, von denen wir nur träumen können. Warum aber ist das so?

In Deutschland gibt es inzwischen nur noch drei Mobilfunkanbieter mit eigenen Netzen: T-Mobile, Vodafone und O2. Da jeder dieser Anbieter ein gutes Drittel des Deutschen Mobilfunkmarkts kontrolliert, ist niemand gezwungen, anzugreifen. Zusätzliches Geld verdienen die Konzerne durch die Billiganbieter, die ihre Netzinfrastruktur nutzen. Aussichten auf Preiskämpfe oder einen neuen Mitbewerber? Fehlanzeige. Doch Deutschland ist auch in anderer Hinsicht ein Sonderfall.

Und dann war da noch die Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen im Jahr 2000. Damals mussten sich die Mobilfunkanbieter bei der Bundesnetzagentur um die Rechte balgen, bestimmte Frequenzen für das schnelle Internet UMTS nutzen zu dürfen. Am Ende zahlte jeder Anbieter über acht Milliarden Euro an den Staat - die Politik freute sich. Rechnet man diese Kosten aber auf die Einwohner um, sieht man: Die Anbieter haben in Deutschland etwa das sechsfache für die Lizenzen zahlen müssen, wie beispielsweise in Österreich - und holen sich diese Kosten jetzt beim Kunden wieder zurück.