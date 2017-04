Walpurgisnacht Wenn Hexen in den Mai tanzen

Heute ist dieser "Tanz in den Mai" ein modernes Fest am Abend des 30. April. In weiten Teilen Deutschlands wird der Tag mit Feuern, Umzügen und Musik begangen. Benannt ist der Brauch nach der heiligen Walpurga, der Schutzpatronin vor bösen Geistern. Sie wurde um 710 in England geboren und kam 761 in das Benediktiner-Kloster Heidenheim, wo sie als Äbtissin des von ihr gegründeten Frauenklosters wirkte. Sie starb dort im Jahr 779. Der 1. Mai ist einer ihrer Gedenktage, der bis ins Mittelalter gefeiert wurde - der Tag ihrer Heiligsprechung und zugleich der Tag der Überführung ihrer Gebeine in das Kloster Eichstätt (Oberbayern).