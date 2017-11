60°C-Waschgang ist unnötig So sparst du beim Wäschewaschen Geld

Jeder Waschgang kostet Geld, denn er verbraucht Wasser und vor allem Energie. Und die verbrauchen wir oft viel zu viel, denn nach wie vor wird viel bei 60 oder 90 Grad gewaschen. "Schmutziges muss in die Kochwäsche, sonst wird es nicht richtig sauber", ist so eine Regel, die sich durch Generationen trägt. Dabei ist das heutzutage gar nicht mehr nötig, denn die Waschmittel sind mittlerweile so gut, dass sie auch schon bei geringen Temperaturen die Wäsche richtig sauber bekommen.