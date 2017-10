Nicht klicken! Dieser Link im Facebook-Messenger ist gefährlich

Das Handy klingelt kurz und ihr schaut direkt aufs Smartphone: Bei Facebook hat ein guter Freund eine Nachricht geschickt. Es ist ein Link zu einem vermeintlichen YouTube-Video. Dazu gibt es einen Text wie: "Du bist im Video?" oder "Schau dich an!" zusammen mit dem eigenen Namen. Doch diese Nachricht ist alles andere als nett gemeint.

Wer vom Computer aus auf den Link klickt, landet offenbar auf der Startseite von YouTube. Das ist nicht weiter schlimm. Problematisch wird es für Handy-Nutzer. Sie werden auf eine gefälschte Login-Seite im Facebook-Design geleitet. Wer dort seinen Benutzernamen und das Passwort eingibt, hat damit seine Daten in die Hände fremder Menschen gegeben.



Das hat der Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch (Mimikama) herausgefunden. Mit einem Testaccount haben sie das Szenario durchgespielt. Direkt im Anschluss wurde viel Werbung angezeigt. Schon nach kurzer Zeit haben Fremde auf den eigenen Facebook-Account zugegriffen. So könnte auch von diesem Account aus der Link an weitere ahnungslose Nutzer geschickt werden.